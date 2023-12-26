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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

        Konya'nın Ereğli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:37
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
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        Konya'nın Ereğli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

        İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan, bulunduran, nakleden, ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2'si yabancı uyruklu 11 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Yabancı uyrukluların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği, 9 şüphelinin emniyete götürüldüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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