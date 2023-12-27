Konya'daki kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonlarını sosyal medyadan sattıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.
Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Büro Amirliği ekipleri ise kaçak tütün sattığı belirlenen 5 iş yerine operasyon düzenledi.
Aramalarda, 320 bin 600 sahte bandrollü boş makaron, 22 bin 500 sigara kağıdı, 2 bin 230 paket doldurulmuş sigara, 296 elektronik sigara likiti, 50 elektronik sigara, 25 kilogram nargile tütünü, 16 kilogram kıyılmış tütün, tütün sarma makineleri ve kompresör bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yine ilçedeki uygulama noktalarından birinde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 30 tabanca parçası, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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