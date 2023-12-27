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        Konya'daki kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:50
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        Konya'daki kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
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        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonlarını sosyal medyadan sattıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

        Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Büro Amirliği ekipleri ise kaçak tütün sattığı belirlenen 5 iş yerine operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 320 bin 600 sahte bandrollü boş makaron, 22 bin 500 sigara kağıdı, 2 bin 230 paket doldurulmuş sigara, 296 elektronik sigara likiti, 50 elektronik sigara, 25 kilogram nargile tütünü, 16 kilogram kıyılmış tütün, tütün sarma makineleri ve kompresör bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Yine ilçedeki uygulama noktalarından birinde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 30 tabanca parçası, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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