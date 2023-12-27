Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da yoldan çıkan tır ağaçlara çarparak durdu

        Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkan tır ağaçlara çarparak durdu, kazada araç sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:07 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da yoldan çıkan tır ağaçlara çarparak durdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkan tır ağaçlara çarparak durdu, kazada araç sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ankara - Konya kara yolu ilçe girişinde Cem Yücel (43) yönetimindeki 58 AC 022 plakalı tır, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Konya'ya sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Selçuklu Belediyesi atıklardan 3 bin ton organik gübre üretti
        Selçuklu Belediyesi atıklardan 3 bin ton organik gübre üretti
        Selçuk Üniversitesi basketbol takımları birinci oldu
        Selçuk Üniversitesi basketbol takımları birinci oldu
        Göksu havzası yamaç arazileri modern sulamaya kavuşuyor
        Göksu havzası yamaç arazileri modern sulamaya kavuşuyor
        Konya'daki kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Konya'daki kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        Konya'da evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
        Konya'da evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Kapı kilitli olduğu için komşul...
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Kapı kilitli olduğu için komşul...