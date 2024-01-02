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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Yeni Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması için Aslım bölgesinde inşaatı süren Yeni Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:23 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:47
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Yeni Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması için Aslım bölgesinde inşaatı süren Yeni Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

        Devam eden çalışmalarla ilgili alanda gazetecilere değerlendirmede bulunan Altay, yeni sanayi alanında hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, Konya'nın bir hayalini daha gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile 2 bin 690 dükkan ve 134 ticari iş yerinin inşaatının devam ettiğini aktaran Altay, şunları kaydetti:

        "İnşallah inşaatımız tamamlandığında Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nde önceden hak sahipliği belirlenen vatandaşlarımız, kura yöntemine, dükkan büyüklüklerine göre yeni dükkanlarına taşınmış olacak. İnşaatlarımızı 4 etapta yürütüyoruz. 3 etapta fiziki olarak gerçekleşme oranları çok yüksek. Bir etapta da yüzde 40'lara yaklaşmış durumdayız. İnşallah 2024 sonu gelmeden esnafımızı buraya taşımakla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Ekipler yoğun bir şekilde gayret ediyor. Hedefimiz inşallah 2024 sonunda Eski Sanayi'yi ve Karatay Sanayi'yi bu yeni güzel dükkanlara taşıyabilmek. Burada hem esnafımız uzun vadeli iş yeri sahibi oldu hem de fiziki olarak Konya’ya ve esnafımıza yakışır bir iş yeri inşaatını gerçekleştirmiş olduk. Emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mıza ve TOKİ'ye teşekkür ediyorum."

        Son olarak Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınmasıyla Konya'nın çok rahat bir nefes alacağını ifade eden Başkan Altay, "Konya'nın hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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