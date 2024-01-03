Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tekin S, idaresindeki 42 GD 598 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolunda refüje çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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