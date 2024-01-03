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        Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:10
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        Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Tekin S, idaresindeki 42 GD 598 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolunda refüje çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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