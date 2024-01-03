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        Karapınar'da "Bir bilene sor" konferansları sürüyor

        Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen "Bir bilene sor" konferansında yerel yönetimler ve kaymakamlık mesleğiyle ilgili gelişmeler anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:34
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        Karapınar'da "Bir bilene sor" konferansları sürüyor
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        Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen "Bir bilene sor" konferansında yerel yönetimler ve kaymakamlık mesleğiyle ilgili gelişmeler anlatıldı.

        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programda, yerel yönetimler ve kaymakamlık mesleğiyle ilgili güncel konulara ilişkin deneyimini anlattı.

        Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Öztürk, meslekle ilgili sunum yaptı.

        Programa, Yüksekokulu Müdürü Naim Çağlar Diri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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