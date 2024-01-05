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        Konya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:11
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        Konya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Fahrettin Ayan (60) idaresindeki 31 SS 835 plakalı tır, Konya-Isparta kara yolu Hüyük ilçesi çıkışında devrildi.

        Kazada, sürücü Ayan yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ayan, ambulansla Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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