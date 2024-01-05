Hüyük ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yapıldı
Konya'nın Hüyük ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulunuldu.
Konya'nın Hüyük ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulunuldu.
Hüyük Kızılay temsilciliği, Çocuklar Üşümesin Projesi kapsamında ihtiyacı olan çocuklar için hazırladığı paketlerin dağıtımını yaptı.
Hüyük Kızılay gönüllüleri, ailelerin kışlık giyecek ihtiyacını karşılamak üzere giyim yardımında bulunduklarını kaydetti.
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