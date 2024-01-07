Üniversiteli görme engelli Hilal, azmiyle annesinin de hayatına dokunuyor SAVAŞ GÜLER - Konya'da 800 gram dünyaya gelen ve üç aylık yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutunan üniversite öğrencisi Hilal Koraş, çalışkanlığı ve öğrenme isteğiyle en büyük destekçisi annesinin de hayatına dokunuyor.

SAVAŞ GÜLER - Konya'da 800 gram dünyaya gelen ve üç aylık yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutunan üniversite öğrencisi Hilal Koraş, çalışkanlığı ve öğrenme isteğiyle en büyük destekçisi annesinin de hayatına dokunuyor.

Meram ilçesinde yaşayan iki çocuk sahibi Mustafa ve Ayşegül Koraş çiftinin 2002'de dünyaya gelen ikizlerinden biri doğumdan sonra yaşamını yitirdi.

Çiftin, Hilal adını verdikleri 800 gramlık bebekleri ise üç ay kuvözde tutuldu. Doktorlarının çabasıyla hayata tutunan bebeklerinin yüzde 90 görme engelli olduğunu öğrenen çift, o günden sonra Hilal'in gelişimi için ellerinden geleni yaptı.

Gününün büyük bölümünü Hilal'e ayıran Ayşegül Koraş, zamanla kızından bir şeyler öğrenmeye başladı.

Hilal Koraş, ilköğretim ve lise öğrenimini annesinin desteğiyle karma eğitimle tamamladı. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Tarih Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Koraş, annesiyle, daha çok şey başaracağına inanıyor.

- "Hilal ile ben de okuyorum"

Hala ilk günkü gibi kızının üzerine titreyen 47 yaşındaki Ayşegül Koraş, AA muhabirine, Hilal'in çıktığı zorlu hayat mücadelesinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Kızının görme engelini çok küçükken fark ettiklerini anlatan Koraş, ikiz kardeşi hayata tutunamayınca Hilal ile yollarına devam ettiklerini dile getirdi.

Koraş, kızının zamanla günlük hayata adapte olduğunu, güçlü iletişimi sayesinde bazı zorlukları aştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaşım 47, belki 400-500 kitap okumuşumdur. Hilal ile ben de okuyorum. Kızım sayesinde kendime çok şey kattım. Hiç kadınlarla gün yapmadım çünkü ya dershanedeydik ya piyano dersindeydik ya da judo kursundaydık. Belki hayatta bazı şeyleri kaçırmış olabilirim ama kızımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Hilal'in her zaman arkasındayız. Neyi yapmak istiyorsa destekliyoruz."

Başarılı bir üniversite öğrencisi olan Hilal Koraş ise eğitim hayatında çok zorlu süreçlerle karşılaştığını ancak hiç yılmadığını kaydetti.

Üniversite hazırlık sürecinde müzik öğretmeni olmayı çok istediğine değinen Koraş, "Bu hayalimi gerçekleştiremedim ancak tarih bölümünü kazandım. Okulumu ve bölümümü çok seviyorum. Üniversite hayatım güzel gidiyor. Arkadaşlarım ve hocalarım, yardımlarıyla okul sürecimi kolaylaştırmaya çalışıyor." dedi.

Koraş, engelli bir birey olduğu için sürekli kendini geliştirmek zorunda hissettiğini, bunun da başarıyı getirdiğini anlattı.

Engelli bireylerin önündeki en önemli engelin kendileri olduğunu vurgulayan Koraş, şöyle devam etti:

"Ben görme engelliyim diyerek hayat yaşanmaz. İlk başta bunu kabullenmek gerekiyor. Sonuçta Aşık Veysel de görme engelliydi ama çok iyi bir müzisyendi. Okulum bitince öğretmenlik yapabilmek için formasyon eğitimine başlamayı planlıyorum. Piyano çalıyorum ama hayalim çello çalmak. Küçüklüğümden beri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmayı ve ona şarkı söylemeyi istiyorum. Umarım o da sesimi duyar ve tanışabilirim."