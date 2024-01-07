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        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:48
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        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Harman Mahallesi Ova Caddesi Kumluca Kavşağı'nda Mustafa Dönmez, M.T.K. ile İ.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen Mustafa Dönmez yaşamını yitirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, olayla ilgili M.T.K. ile İ.Y'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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