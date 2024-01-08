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        Konya'da hafif ticari araç şarampole devrildi 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:10
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        Konya'da hafif ticari araç şarampole devrildi 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında M.D. yönetimindeki 06 JRA 39 plakalı hafif ticari araç, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan H.N. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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