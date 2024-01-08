Konya'da husumetlisine kimyasal sıvı atan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi Selçuklu'da husumetlisi Selahaddin Ö'nün yüzüne kimyasal sıvı atarak görme kaybı yaşamasına neden olan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Selçuklu'da husumetlisi Selahaddin Ö'nün yüzüne kimyasal sıvı atarak görme kaybı yaşamasına neden olan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet C'nin eylemi nedeniyle mağdur Selahaddin Ö'nün hayati tehlike geçirdiği, görme kaybı yaşadığı, gövdesinde ve yüzünde yanıklar oluştuğu belirtildi.

İddianamede, sanığın attığı kimyasal sıvının "nitrik asit" olduğu tespiti de yer aldı.

Savcı, sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini, cezaya "haksız tahrik hükümlerinin" uygulanmasını talep etti.

- Olay

Musalla Bağları Mahallesi'nde 25 Haziran 2023'de sabah saatlerinde iş yerine gelen Selahaddin Ö, dükkanını açtıktan kısa süre sonra üzerinde siyah çarşaf bulunan bir saldırgan tarafından kezzaplı saldırıya uğramıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kimliği belirlenen Mehmet C, kaçtığı Hüyük ilçesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.