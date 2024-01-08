Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bakır Ç. idaresindeki 33 NTZ 28 plakalı otomobil Hortu Mahallesi yakınlarında Talat M’nin kullandığı 42 ESN 48 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Bakır Ç'nin otomobilinde bulunan Emine Ç, Rukiye Ç, Büşra Ç, Mehmet Ç, Kader Ç, İmam Ç, Kübra Ç. ve Zeynep Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahalenin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.