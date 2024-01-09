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        Konya'da hırsızlık şüphelisi 2 kardeş tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet ve bisiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen 2 kardeş tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:29
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        Konya'da hırsızlık şüphelisi 2 kardeş tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet ve bisiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen 2 kardeş tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki motosiklet ve bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği yabancı uyruklu M.E.İ. ile kardeşi U.E.İ'yi gözaltına aldı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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