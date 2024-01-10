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        Karapınar'da "Sabırlı aileler merhametli çocuklar yetiştirir" söyleşisi düzenlendi

        Karapınar ilçesinde Dilek Cesur tarafından "Sabırlı aileler merhametli çocuklar yetiştirir" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:34
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        Karapınar'da "Sabırlı aileler merhametli çocuklar yetiştirir" söyleşisi düzenlendi
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        Karapınar ilçesinde Dilek Cesur tarafından "Sabırlı aileler merhametli çocuklar yetiştirir" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin de katıldı.

        Söyleşide, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, etkinliğin ilçedeki aileleri bir araya getirme ve bilgi paylaşımını teşvik etme açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

        Zengin de ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerin toplumun daha güçlü ve birbirine bağlı olmasına katkı sağladığını ifade etti.

        Cesur, ardından söyleşiyi gerçekleştirdi.

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