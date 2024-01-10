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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Kadınhanı ve Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:44
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Kadınhanı ve Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınhanı ilçesindeki bir evde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ile eroin ele geçirdi.

        Beyşehir ilçesinde ise İzmir'den uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ile uyuşturucu bulundu.

        Operasyonlarda S.E, C.K. ve Y.E.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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