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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:52 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:08
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktalarının birinde, kazalı araç taşıyan çekiciyi şüphe üzerine durdurdu.

        Çekici üzerindeki araçta yapılan aramada, 3 kilogram uyuşturucu bulundu.

        Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bir eve düzenlenen operasyonda ise 4 kilo 550 gram esrar, 2 kök Hint keneviri ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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