Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
Konya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Konya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktalarının birinde, kazalı araç taşıyan çekiciyi şüphe üzerine durdurdu.
Çekici üzerindeki araçta yapılan aramada, 3 kilogram uyuşturucu bulundu.
Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bir eve düzenlenen operasyonda ise 4 kilo 550 gram esrar, 2 kök Hint keneviri ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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