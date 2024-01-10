Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 2 ev ile 3 iş yerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 5 milyon 280 bin doldurulmuş makaron, 240 bin boş makaron, 3 bin 223 paket sigara, 58 kilogram tütün, 25 bin 250 sigara sarma kağıdı ile yaklaşık 50 litre kaçak içki ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir tankerde ise 32 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Akaryakıtın ait olduğu firmaya 3 milyon lira ceza kesildi.
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