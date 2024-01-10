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        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:09 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:29
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        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
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        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 2 ev ile 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 5 milyon 280 bin doldurulmuş makaron, 240 bin boş makaron, 3 bin 223 paket sigara, 58 kilogram tütün, 25 bin 250 sigara sarma kağıdı ile yaklaşık 50 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir tankerde ise 32 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Akaryakıtın ait olduğu firmaya 3 milyon lira ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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