Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla buluştu.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam ve basın mensupları katıldı.

Cemiyet Başkanı Ali Saylam, demokrasilerin en önemli unsurunun özgür gazetecilik olduğunu kaydederek, tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Objektif ve adil haber çıkartma noktasında gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu belirten Başkan Tutal da "Gazetecilik gerçekten büyük emek gerektiren, zorlu bir meslektir. Bu zor işi başarabilen gazetecilerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bugün vesilesiyle Gazze’de son 3 ayda vefat eden gazeteci sayısı 112'dir. Bu rakam azımsanmayacak derecededir. Bugüne kadar ilçemizde vefat eden gazetecilerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm gazetecilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

Seydişehir'in kültürüyle, eğitim seviyesiyle, sosyal yapısı, özgür basınıyla öne çıkan bir ilçe olduğunu dile getiren Tutal, "Sizlerin görüş ve düşünceleri bizim için bir rehberdir. Yapılması gereken ve müdahale gereken konuları değerlendiriyoruz. Ben bu bağlamda ilçemizdeki gazetecilere teşekkür ediyor ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü kutluyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Tutal programda Seydişehir’in sorunları ve yapılması gerekenler konusunda gazetecilerle fikir alış verişinde bulundu.