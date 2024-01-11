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        Hüyük'te çilek üreticileri eğitim toplantısı yapıldı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde çiftçileri bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:10
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        Hüyük'te çilek üreticileri eğitim toplantısı yapıldı
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde çiftçileri bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

        Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından Hüyük Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda çilek yetiştiriciliği, Tarım Sigortaları Havuzu (Tarsim) Kırsal Kalkınma Destekleri konularında ilçedeki üreticiler bilgilendirildi.

        Toplantıda Ziraat Mühendisi Murat Hacıoğlu Tarsim'in sunduğu hizmetler ve tarım sigortaları konusunda, Ziraat Mühendisi Mustafa Demirel ve Veteriner Hekim Durşen Bulut da verilen devlet destekleri konusunda katılımcılara bilgi verdi.

        Hüyük İlçe Tarım Orman Müdürü Sarı katılımlarından dolayı tüm yetkililere teşekkür ederek şöyle konuştu:

        "İlçemiz coğrafi işaretli çilek üretimi ile hem ekonomiye katkı sunuyor hem de yöremizde yaşayan insanlar geçimini sağlıyor. İlçemizde ürün çeşitliliğinin artırılması ve çiftçilerimizin bilinçli tarım uygulamaları ile daha çok gelir elde edebilmesi için eğitimlerimiz devam edecek. Toplantımıza katılan tüm üreticilerimize çok teşekkür ederim tüm ekip arkadaşlarımız ile çiftçimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

        Çiftçilerin Soruları ve cevaplandırma şeklinde tamamlandı.

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