Yalıhüyük Belediyesi yabani hayvanları için doğaya yem bıraktı

Yalıhüyük Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Gölcük Yaylası'na çıkan ekipler doğaya yem bıraktı.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, gazetecilere, Gölcük Yaylası'ndaki hayvanlara düzenli olarak yiyecek bıraktıklarını söyledi.

Yabani hayvanları korumak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Koçer, vatandaşlara da olumsuz hava koşullarından etkilenen hayvanlara yem bırakılması konusunda çağrıda bulunduklarını kaydetti.

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