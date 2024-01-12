Halkapınar'da taziye evi hizmete alındı

Halkapınar'da Şehit Cihangir Tok Taziye Evi açılışı gerçekleştirildi.

Halkapınar Belediyesi ve Halkapınar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin ortak çalışmasıyla tamamlanan taziye evi, düzenlenen törenle açıldı.

Törende, İlçe Müftüsü Yusuf Sarı, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Törene, Halkapınar Kaymakam Vekili Enes Talha Ulusoy, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Halkapınar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Karatepe katıldı.

Öte yandan taziye evine katkı sağlaması için hayırsever vatandaşlarca kermes düzenlendi.

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