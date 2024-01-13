Konya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

C.S, Hacıakif Mahallesi 40661 Sokak'ta Ö.E. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.E, silahla C.S'ye ateş etti.

Yaralanan C.S, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan C.S, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaçan şüpheli Ö.E'yi yakalama çalışmaları sürüyor.