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        Konya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:10
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        Konya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        C.S, Hacıakif Mahallesi 40661 Sokak'ta Ö.E. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.E, silahla C.S'ye ateş etti.

        Yaralanan C.S, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan C.S, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

        Kaçan şüpheli Ö.E'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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