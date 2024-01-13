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        GÜNCELLEME - Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:10
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        GÜNCELLEME - Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        C.S, Hacıakif Mahallesi 40661 Sokak'ta Ö.E. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.E, silahla C.S'ye ateş etti.

        Yaralanan C.S, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan C.S, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı C.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli Ö.E. yakalanarak gözaltını alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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