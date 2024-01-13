GÜNCELLEME - Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

C.S, Hacıakif Mahallesi 40661 Sokak'ta Ö.E. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.E, silahla C.S'ye ateş etti.

Yaralanan C.S, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan C.S, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı C.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Ö.E. yakalanarak gözaltını alındı.