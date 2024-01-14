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        Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 14.01.2024 - 09:40
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        Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

        Hacıakif Mahallesi 40661 Sokak'ta tartıştığı 36 yaşındaki C.S'yi öldürdüğü belirlenen Ö.E. ile olayı azmettirdiği ve şüphelinin saklanmasına yardım ettiği iddia edilen, bir kamu kurumunda görevli kadın personel M.Ç. ile İ.Ö. de gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Hacıakif Mahallesi 40661 Sokak'ta dün, C.S. ile Ö.E. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda C.S. silahla yaralanmıştı. Konya'ya sevk edilen C.S. hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan şüpheli Ö.E, polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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