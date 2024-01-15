Kadın üreticiler kooperatif çatısı altında satış noktası açtı

Seydişehir ilçesinde tarımsal üretimde yer alan kadın üreticiler kooperatif çatısı altında birleşerek ürettikleri ürünlerini satacak dijital pazarlama satış noktası kurdu.

Gelirpazar adı altında kurulan kooperatif e-ticaret satış merkezinde konserve ürünleri, kuruyemiş, bakliyat, kurutulmuş sebze ve meyve gibi pek çok çeşit ürünün satışı yapılacak.

Ortakaraören Üreten Kadınlar Kooperatifi, Seydikoop, Taraşçı Kooperatifi ve Atadan Geleceğe Kooperatifi, Üstün Kadınlar Girişimci Kooperatifi, Ankara Ayaş Akkaya Domates Salça ve Antalya Köy Pazarı Kadınlar Kooperatifi kadın girişimcilerinin ürünleri online olarak www.gelirpazar.com adresinden satışa sunulacak.

Ortakaraören üretici kadınlar kooperatif başkanı ve www.gelirpazar.com kurucusu Baki Karataş, bölge kadınların el emeği ve alın teriyle ürettiği yöresel kooperatif ürünleri Türkiye'de tüketicilerin beğenisine sunacaklarını söyledi.

55 kadın üreticiyle ortaklık sözleşmesi imzalandığını kaydeden Karataş, "Bölgemizde üretilen ürünlerimizi dijital pazarlama yoluyla Türkiye'ye pazarlıyoruz. Bir süre sonra da dış ülkelere açılacağız." dedi.