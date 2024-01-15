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        Konya'da durdurulan araçta ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilden 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:22
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        Konya'da durdurulan araçta ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilden 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Konya-Ankara kara yolu Ankara Caddesi üzerinde oluşturulan kontrol noktasında durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında poşetlenmiş halde 31 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan M.K. ve C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Konya E tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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