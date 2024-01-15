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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de anaç koyun keçi desteği tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:38
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir'de anaç koyun keçi desteği tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bu konuda yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Bu kapsamda küçükbaş hayvancılık yapılan işletmelerde yerinde hayvan tespitleri de yapıldı. Kimliklendirme ve sağlık taraması çalışmaları da gerçekleştirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        - Beyşehir'de bitki koruma ürünü bayileri denetlendi

        Beyşehir ilçesinde bitki koruma ürünleri bayileri denetlendi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe müdürlüğü teknik personelince faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri Bayilerinin denetimlerinin yapıldığı bildirildi.

        Yapılan denetimde, bitki koruma ürünlerinin (zirai ilaçların) son kullanma tarihleri, etiket ve barkod bilgileri, ruhsat kontrolleri yapıldığı kaydedildi.

        - Beyşehir'de vatandaşlara boy limiti altında balık tüketmemesi çağrısı

        Beyşehir'de, vatandaşlara boy limiti altında balık satın alınmaması ve tüketilmemesi çağrısında bulunuldu.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen denetimlerde su ürünleri kontrol ekipleri tarafından balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ile perakende satış noktaları denetime tabi tutuldu.

        Denetimlerde balık boy yasaklarına uyulup uyulmadığı da incelenirken, kontrollerde sazan balığı için 40, sudak ve kadife sazanı için 26, tatlı su kefali balığı için de 20 santimetre boy limitinin olduğu hatırlatıldı.

        Bu limitlerin altında avlanmanın cezai müeyyide gerektirdiği bir kez daha vurgulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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