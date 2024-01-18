Kulu'da sis etkili oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Ankara-Konya-Aksaray kara yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

​​​​​​​İlçe giriş çıkışlarında ve Kulu kavşağında kontrol noktaları kuran trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve yavaş gitmeleri konusunda uyarıyor.