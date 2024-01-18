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        Kulu'da sis etkili oldu

        Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:36
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        Kulu'da sis etkili oldu
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        Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Ankara-Konya-Aksaray kara yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

        ​​​​​​​İlçe giriş çıkışlarında ve Kulu kavşağında kontrol noktaları kuran trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve yavaş gitmeleri konusunda uyarıyor.

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