Kulu'da sis etkili oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Ankara-Konya-Aksaray kara yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
İlçe giriş çıkışlarında ve Kulu kavşağında kontrol noktaları kuran trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve yavaş gitmeleri konusunda uyarıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.