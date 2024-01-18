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        Konya'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 tutuklama

        Konya'nın Meram ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:56
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        Konya'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 tutuklama
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        Konya'nın Meram ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hacı Fettah Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta 15 Ocak'ta, damadı G.G. (17) tarafından silahla vurulan Rıza R'nin öldüğü, İbrahim G'nin de yaralandığı silahlı kavganın ardından olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden damat G.G'nin emniyetteki ifadesinde, dini nikahla yaşadığı Şerife R. (20) ile aralarının bozuk olduğunu anlatarak, kayınpederi Rıza R'yi barışmalarına izin vermediği gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi.

        Şüpheliler G.G, maktulün 14 yaşındaki oğlu E.R, Sadık A, Dilek D. ve isimi açıklanmayan bir çocuk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Bu kişilerden G.G, E.R. ve Sadık A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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