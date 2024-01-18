Seydişehir'de GES çalışmaları başladı
Seydişehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan GES projesinde çalışmalar başladı.
Seydişehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan GES projesinde çalışmalar başladı.
Çalışma sahasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediyenin ihtiyacı olan elektrik tüketiminin yarıya yakınını yenilebilir enerji kaynaklarıyla karşılayacaklarını kaydetti.
Tutal, "Termal tesislerin çatısına kurduğumuz GES çalışmasıyla tesisin elektrik ihtiyacını bu tesisle karşılıyorduk. Bu çalışmamıza ek olarak Seydişehir-Beyşehir yolunda Bahçelievler bölgesinde kurulumuna başladığımız bu tesisimiz, bölgemizde kendi elektriğini üreten ilk kurum olacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden arsa tahsisini yaptığımız ve geçtiğimiz ay ihalesini gerçekleştirdiğimiz 26 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak Güneş Enerji Sisteminin inşası için hafriyat ve saha düzenleme çalışmaları başladı." dedi.
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