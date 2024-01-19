Konya'da bir gencin silahla öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanık için müebbet hapis istemi Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet, suça yardım ettiği öne sürülen sanığın da 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet, suça yardım ettiği öne sürülen sanığın da 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Alparslan A, Rabia T, Tuğçe E. ile taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Söz verilen sanıklardan Alparslan A, maktulün kendisinden aldığı para karşılığında uyuşturucu vermediğini, husumetin buradan kaynaklandığını iddia etti.

Alparslan A, olay gününe ilişkin, "Abdullah Atlı, olaydan 4-5 gün önce evime gelip, bana silah doğrulttu ve küfretti. Ben de kendimi savunmak için tabanca satın aldım. Olay günü ise onu yolda gördüm. Konuşmak için yanına gitmek istediğimde bir el silah sesi geldi. Rabia o sırada ateş etmiş ancak ben Abdullah bana doğru ateş etti sandım. Hedef gözetmeksizin bir el ateş ettim. İsteyerek ya da tasarlayarak yapmadım." ifadelerini kullandı.

Tuğçe E. de sanıklarla arkadaş olduğunu ama olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek, "Olay günü uyuşturucu satın almak için maktulle telefonla görüştüm, buluşmak için haberleştim." dedi.

Duruşmada açıklanan mütalaada, Alparslan A. ve kız arkadaşı Rabia T'nin suçunun sabit olduğu kaydedilerek, sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tuğçe E'nin "suça yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi'nde 31 Aralık 2022'de Abdullah Atlı (23), arkadaşının aracından indiği sırada çevreden açılan ateşle vurulmuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Alparslan A, Rabia T. ve Tuğçe E. tutuklanmıştı.