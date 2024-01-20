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        Konya'da bir kadın bıçakla ağır yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçakla ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 00:04 Güncelleme: 20.01.2024 - 00:04
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        Konya'da bir kadın bıçakla ağır yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçakla ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

        İçerişehir Mahallesi'nde göl sahili yakınında bir kadının bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Çağla S. (22), ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis ekipleri, Çağla S'yi bıçakladıktan sonra bir otomobille kaçtığı belirtilen kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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