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        Konya'da evde çıkan yangında 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde 4 kişinin yaralandığı ev yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:00
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        Konya'da evde çıkan yangında 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde 4 kişinin yaralandığı ev yangını söndürüldü.

        Alaylar 2 Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'ndeki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, gaz ve elektrik dağıtım şirketinden ekip sevk edildi.

        Alevlere müdahale eden ekipler, dairedeki Ahmet K, Yaren K, Meral K. ve Vahdettin A'yı çıkardı.

        Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vahdettin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Ekipler tarafından söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

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