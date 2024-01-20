Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yol kenarında arıza yapan tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

A.K. idaresindeki 76 ABB 084 plakalı tır, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Koçaş Kavşağı yakınlarında arıza nedeniyle yol kenarına park eden Mehmet A'ya ait 80 AFM 076 plakalı tıra çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü A.K, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandı.

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