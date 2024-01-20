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        Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde yol kenarında arıza yapan tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:48 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:03
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        Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde yol kenarında arıza yapan tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        A.K. idaresindeki 76 ABB 084 plakalı tır, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Koçaş Kavşağı yakınlarında arıza nedeniyle yol kenarına park eden Mehmet A'ya ait 80 AFM 076 plakalı tıra çarptı.

        Kazada, yaralanan sürücü A.K, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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