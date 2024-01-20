Konya'nın göllerinde kış ortası su kuşu sayımı yapıldı
Konya'nın su kuşu popülasyonuna sahip göl ve iç sularında yürütülen 2024 yılı kış ortası su kuşu sayımı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Konya’nın su kuşu popülasyonuna sahip göl ve iç sularında yürütülen 2024 yılı kış ortası su kuşu sayımı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için ülke genelinde bakanlık koordinasyonunda kış ortası su kuşu sayımlarının yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda Konya'daki Beyşehir Gölü'nün de yer aldığı Çavuşcu Göl, Ereğli Akgöl Sazlıkları ve Kozanlı Gökgöl'de gerçekleştirilen sayımlara kurum personelinin yanı sıra Selçuk Üniversitesi Beyşehir Kuş Gözlem Topluluğu, Beyşehir Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı ifade edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.