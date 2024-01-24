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        Hüyük'de restorasyonu tamamlanan Kültür Merkezi açıldı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde restorasyonu tamamlanan Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:32
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        Hüyük'de restorasyonu tamamlanan Kültür Merkezi açıldı
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde restorasyonu tamamlanan Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

        Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hüyük Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak yeniden hizmete alınan merkezin açılış kurdelesini Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Ak Parti ilçe Başkanı Mahmut Büyükgündüz, yazar ve televizyon sunucusu Bekir Develi yaptı.

        Açılışta konuşan Başkan Mehmet Çiğdem kültür merkezinin ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Bekir Develi açılışın sonrası "Kudüs Bizim Neyimiz Olur" konulu bir konferans verdi.

        Galeri
        Galeri

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