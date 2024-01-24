Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Hüyük'de balıkçı barınaklarına sıkı denetim

        Konya'nın Hüyük ilçesinde Beyşehir Gölüne kıyısı olan mahallelerde su ürünleri avlayan ve satanlara yönelik denetimler sıklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hüyük'de balıkçı barınaklarına sıkı denetim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Hüyük ilçesinde Beyşehir Gölüne kıyısı olan mahallelerde su ürünleri avlayan ve satanlara yönelik denetimler sıklaştı.

        Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Hüyük ilçesine bağlı göl kıyısındaki Budak, Kıreli ve Tolca mahallelerinde av yapan balıkçılar yanı sıra göl kıyısında bulunan balıkçı barınakları ile sahil şeridinde balıkçı tezgahları denetlendi.

        Kontroller İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri görevlileri tarafından yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Beşiktaş'ta savunma krizi!
        Beşiktaş'ta savunma krizi!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        Eşyalarını yangından kurtaracaktı... Alevler bir anda yükseldi!
        Eşyalarını yangından kurtaracaktı... Alevler bir anda yükseldi!
        İstanbul’un Airbnb raporu: Yüzde 70 arttı
        İstanbul’un Airbnb raporu: Yüzde 70 arttı
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’

        Benzer Haberler

        Hüyük'de restorasyonu tamamlanan Kültür Merkezi açıldı
        Hüyük'de restorasyonu tamamlanan Kültür Merkezi açıldı
        Konya'nın önemli sembol yapıları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
        Konya'nın önemli sembol yapıları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
        Konya'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Konya'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Sarayini'ne tünellerle bağlı yeni bir yer altı şehri keşfedildi
        Sarayini'ne tünellerle bağlı yeni bir yer altı şehri keşfedildi
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu