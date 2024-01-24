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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 21:16 Güncelleme: 24.01.2024 - 21:26
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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kesmez Mahallesi'nde A.U. idaresindeki 34 ST 8180 plakalı otomobil, Y.G. yönetimindeki 51 ET 952 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücülerden Y.G. ve beraberindeki T.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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