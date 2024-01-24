Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kesmez Mahallesi'nde A.U. idaresindeki 34 ST 8180 plakalı otomobil, Y.G. yönetimindeki 51 ET 952 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Y.G. ve beraberindeki T.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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