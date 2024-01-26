Konya'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Fatih Kaya idaresindeki 34 DDE 997 plakalı otomobil, Konya-Akşehir kara yolu Argıthanı Mahallesi yakınlarında refüje çarparak takla attı.

Kazada, sürücü Kaya ile araçtaki Seray M. ve Ahmet K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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