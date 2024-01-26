Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:44 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Fatih Kaya idaresindeki 34 DDE 997 plakalı otomobil, Konya-Akşehir kara yolu Argıthanı Mahallesi yakınlarında refüje çarparak takla attı.

        Kazada, sürücü Kaya ile araçtaki Seray M. ve Ahmet K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Konya'da polise bıçakla saldıran kişinin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili...
        Konya'da polise bıçakla saldıran kişinin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili...
        Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı
        Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
        Konya'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Konyaspor, Valon Ethemi ile anlaştı
        Konyaspor, Valon Ethemi ile anlaştı
        Konyaspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Konyaspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı