Meke Gölü kar yağışının ardından beyaza büründü

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bir süredir etkili olan kar, Meke Gölü'nde güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Göle, kar yağışıyla birlikte ziyaretçi sayısı da arttı.

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