Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Meke Gölü kar yağışının ardından beyaza büründü

        Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meke Gölü kar yağışının ardından beyaza büründü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Bir süredir etkili olan kar, Meke Gölü'nde güzel görüntüler ortaya çıkardı.

        Göle, kar yağışıyla birlikte ziyaretçi sayısı da arttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'e soykırım davasında karar günü
        İsrail'e soykırım davasında karar günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        İngiltere Kralı 3. Charles ameliyat oldu
        İngiltere Kralı 3. Charles ameliyat oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor

        Benzer Haberler

        Konya'da polise bıçakla saldıran kişinin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili...
        Konya'da polise bıçakla saldıran kişinin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili...
        Konya'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı
        Konya'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı
        Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı
        Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
        Konya'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Konyaspor, Valon Ethemi ile anlaştı
        Konyaspor, Valon Ethemi ile anlaştı