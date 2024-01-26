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        Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i öldü

        Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:43 Güncelleme: 26.01.2024 - 18:04
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        Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i öldü
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        Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

        Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aileden haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

        Eve giden ekipler, Fatima Tabbakh (64), Abdulvehhab El-Mansur (30), Şuruk (20), Zekeriya (4), Adnan (7) ile Fatma Zehra Acuz'u (7) hareketsiz halde buldu.

        Sobadan sızan gazdan zehirlendiği değerlendirilen Fatma Zehra Acuz Numune Hastanesine, diğerleri Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Fatma Zehra Acuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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