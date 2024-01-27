Kulu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Konya kara yolundaki uygulama noktasında denetim yaptı.

Denetimde, evrak eksikliği olanlar ile kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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