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        Konya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Konya'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:00
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        Konya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
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        Konya'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde yaptığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında şüphelendiği bir minibüsü durdurdu.

        Araç içinde 13 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü A.A. gözaltına alındı.

        Korsan taşımacılıktan 32 bin 233 lira ceza uygulanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Araç 60 gün trafikten men edildi.

        Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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