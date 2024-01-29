Konya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Konya'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde yaptığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında şüphelendiği bir minibüsü durdurdu.

Araç içinde 13 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü A.A. gözaltına alındı.

Korsan taşımacılıktan 32 bin 233 lira ceza uygulanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Araç 60 gün trafikten men edildi.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.