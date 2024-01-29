Konyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme dünyaevine girdi
TÜMOSAN Konyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme Sitya, Konya'da evlendi.
TÜMOSAN Konyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme Sitya, Konya'da evlendi.
Guilherme ile Maria Eduarda Da Rocha Medeiros'un evlilik yüzüklerini Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca taktı.
Daha sonra çiftin nikahlarını da kıyan Kılca, "Evlilik karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış gerektiren uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta sizlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." diyerek, evlilik cüzdanını gelin Da Rocha Medeiros'a verdi.
Çiftin nikah şahitliğini Barış Sönmez Aktimur ve Beyza Kaplan Aktimur yaptı.
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