Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 2023 çalışmalarını değerlendirdi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin küresel potansiyelini en iyi şekilde kullanarak çok daha güzel ve yaşanılabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin küresel potansiyelini en iyi şekilde kullanarak çok daha güzel ve yaşanılabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Altay, Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, 2023'te her gün Konya'yı daha yüksek ufuklara taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Konya'nın Türkiye Yüzyılı'nın teminatı olmayı sürdüreceğini dile getiren Altay, "2024'te de siz değerli hemşehrilerimizle birlikte tüm kazanımlarımızın üzerine yenilerini ekleyerek en güzel yarınlara yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

2023'te Konya'da gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin sunum yapan Altay, "Üç etap şeklinde yürüttüğümüz, toplamda 14,5 kilometre uzunluğa sahip Abdülhamid Han Caddemizi geçtiğimiz yılın ocak ayında tamamlayarak siz değerli hemşehrilerimizin kullanımına açtık. Abdülhamid Han Caddemiz, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ile Beyhekim Hastanesi'ni, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni ve stadyumu kesintisiz bir şekilde bağlamış oldu. Çalışmalar kapsamında Keçili Kanalı üzerinde bir de bağlantı köprüsü yaptık. Kamulaştırma ve altyapı çalışmaları dahil tüm etaplarıyla birlikte güncel bedelle 485 milyon liraya mal olan Abdülhamid Han Caddemiz şehrimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Altay, Konya'da şivlilik geleneğini sürdürmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlikler yaptıklarını, 220 bin çocuğa şivlilik hediyesi verdiklerini, Konya'da yeni sosyal imkanlar oluşturmaya ve şehre birbirinden nitelikli parklar kazandırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde kurulan TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Tanıtım ve İş Birliği Protokolü'nü imzaladıklarını anımsatan Altay, "Konya'mız küresel iklim değişikliği ile mücadelenin kalesi konumunda. Bizler çok önemli bir katkı sağlayarak enstitümüz için bir bina inşa edeceğiz inşallah." dedi.

- Deprem bölgesi çalışmaları

Altay, 2023'te yüzyılın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Tüm imkanımızı ve enerjimizi deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için harcadık. 6 Şubat sabahı saat 06.30'da Hatay'a hareket ederek, en hızlı şekilde çalışmalarımıza başladık. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren ve sonraki süreçte Konya Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin toplamda 3 bin 369 personeli ve binden fazla aracı Hatay'da görev aldı. Büyükşehir Belediyemizin arama-kurtarma ekipleri, 168 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. Konya'da bir araya getirilen ve 622 tırdan oluşan yüzbinlerce yardım kolisi, Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin koordinasyonunda bölgeye ulaştırıldı. Yine ilk günden itibaren mobil mutfaklarımız ile mobil ekmek fırınımız bölgede hizmet verdi. Mobil mutfaklarımız ile toplamda 735 bin öğün sıcak yemek imkanı sağladık. Konya Büyükşehir Belediyemize bağlı Beysu tesislerinin, 48 tırdan oluşan tüm paket su üretimini bölgeye yönlendirdik."

Deprem bölgesinde tüm ihtiyaçlar için seferber olduklarını anlatan Altay, kurdukları konteyner kentlerde de 4 binden fazla vatandaşa geçici barınma imkanı sağladıklarını söyledi.

Narlıca'da 152 dükkandan oluşan Konya Bedesten'i inşa ettiklerini, Konya Diş Hekimleri Odası ile hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı'nın, 5 bin 150 kişiye tedavi hizmeti verdiğini, Konya Optisyen ve Gözlükçüler Odası ile hazırladıkları Mobil Gözlük Aracı'nın 3 binden fazla depremzedeye gözlük verdiğini aktaran Altay, Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KOSKİ), Hatay’ın temiz suya erişimini sağlamak ve altyapı sorunlarını gidermek amacıyla 10 bin 267 metre içme suyu hattı ve 8 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşediğini bildirdi.

Hatay'da çok sayıda çalışma yürüttüklerini kaydeden Altay, bu sırada Konya'da da 31 ilçeye kesintisiz hizmet götürdüklerinin altını çizdi.

- KONYARAY banliyo hattı

Altay, 2023 yılının sadece nisan ve mayıs aylarında Konya'ya kazandırdıkları 36 projenin maliyetinin 3 milyar 862 milyon lira olarak gerçekleştiğini, KONYARAY banliyö hattının da temelini attıklarını belirtti.

Mayıs ayında Konya'da Karapınar Güneş Enerji Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamid Han Caddesi ile birlikte toplam yatırım bedeli 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eser, hizmet ve projenin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Altay, Konya'nın turizm konusunda daha çok ön plana çıkması için de yoğun gayret gösterdiklerini vurguladı.

Altay, sadece 2023 yılında şehrin yol altyapısını güçlendirmek için 1 milyar 21 milyon liralık hizmet gerçekleştirdiklerini, şehrin hiçbir noktasında ihtiyaç sahibi kimseyi bırakmamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin küresel potansiyelini en iyi şekilde kullanarak çok daha güzel ve yaşanılabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

2023 yılında depremden sonra İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının yürek kanattığını belirten Altay, şöyle konuştu:

"İşgal edilen Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin en büyük sorumlusu, kutsal değerlere saygısızlık etmekten çekinmeyen ve mütemadiyen Gazze'deki sivillerin üzerine savaş uçakları gönderen İsrail'dir. Bildiğiniz gibi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı nezdinde İsrail aleyhine açtığı davada, Gazze'de soykırım davası başvurusunu kabul etti. İnşallah bu bir başlangıç olacak ve İsrail yaptığı zulmün ve soykırımın bedelini elbet ödeyecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz her zaman, haklı davasında Filistin halkının yanındadır. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Dünya Belediyeler Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların çatısı altında Gazze halkının acılarını en yüksek sesle dile getiriyoruz. Duamız ve desteğimiz her zaman Filistin halkının yanındadır."