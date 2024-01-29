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        Beyşehir'de boy limiti altında balık satışı yapanlara ceza uygulanıyor

        Beyşehir ilçesinde balık satıcılarından balık boy limitine uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:55
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        Beyşehir'de boy limiti altında balık satışı yapanlara ceza uygulanıyor
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        Beyşehir ilçesinde balık satıcılarından balık boy limitine uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilçe merkezinde balık satış noktaları denetlendi.

        Tezgahlarda satışa sunulan deniz ve tatlı su ürünü balıkların boy limitine uygunluğu yapılan ölçümlerle tespit edildi.

        Satıcılara tatlı su ürünlerinden sazan balığı için 40 santim, sudak ve kadife sazanı için 26 santim, tatlı su kefali için de 20 santim boy yasağı olduğu hatırlatılarak bu limitlerin altındaki su ürünlerinin sadece avlanmasının değil, satışının da cezai müeyyide gerektirdiği kaydedildi.

        Yetkililer, sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesinin tek yolunun yasaklara uymaktan geçtiği hatırlatmasında da bulundu.

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