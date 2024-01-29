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        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapılan işyerleri denetlendi

        Beyşehir ilçesinde gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerinin denetlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:40 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:57
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        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapılan işyerleri denetlendi
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        Beyşehir ilçesinde gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerinin denetlendiği bildirildi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yürütülen gıda denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, İlçe Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda üretim ve gıda satışı yapan işyerlerinin denetime tabi tutulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Denetimlerde, 5996 sayılı kanun çerçevesinde uyulması gereken kurallara dair iş yerlerimiz bilgilendirilmiştir. Güvenilir ve sağlıklı gıda arzının sağlanması için tüm gıda üretim ve satış yerleri risk esaslarına göre kesintisiz olarak denetlenmektedir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 alo gıda hattını arayabilirler."

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