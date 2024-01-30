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        Beyşehir'de aşılama çalışmaları sürüyor

        Beyşehir ilçesinde hayvan varlığının korunmasına yönelik yürütülen aşılama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:47 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:47
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        Beyşehir'de aşılama çalışmaları sürüyor
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        Beyşehir ilçesinde hayvan varlığının korunmasına yönelik yürütülen aşılama çalışmaları devam ediyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda aşılamanın yanı sıra koruma, kontrol ve kimliklendirme çalışması yürütüyor.

        Kurumdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için hayvan hastalığı tarama ve kontrol çalışmaları da hayvan sağlığı ekiplerince titizlikle yürütülmektedir."ifadesi kullanıldı.

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