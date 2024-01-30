Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 M 7944 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında Mehmet Ali E. idaresindeki 06 CFN 98 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Ramazan Vural (67) ile yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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